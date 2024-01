Puma Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktie von Puma wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,48 bewertet, was 11 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 29,84. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an sechs Tagen negative Diskussionen überwogen. In jüngster Zeit gab es jedoch verstärkt Gespräche über positive Themen bezüglich des Unternehmens Puma. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Puma eine Dividendenrendite von 1,6 % auf, was 1,95 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Puma-Aktie als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 liegt bei 76,95 und der RSI25 bei 75,81, was zu einer "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.