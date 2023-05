Puma-Aktie: Analysten sehen Potenzial von +40,62%

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die Aktien des Sportartikelherstellers Puma werden derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,42 EUR und würde Investoren ein Potenzial von +40,62% eröffnen. Die jüngste Entwicklung an den Finanzmärkten war jedoch schwach mit einem Verlust von -0,54% am 03.05.2023.

• Puma hatte gestern eine negative Kursentwicklung von -0,54%

• Durchschnittliches Kursziel liegt bei 72,42 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89

In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -7,41%, was auf eine aktuell relativ pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Von insgesamt 19 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und sechs als Kauf. Sieben Experten halten die Aktie für neutral und niemand empfiehlt einen Verkauf.

