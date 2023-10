Puma Aktie: Analysten erwarten Kursziel von 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der gestrige Handelstag endete für die Puma Aktie mit einem Verlust von -0,91%. In einer Woche summiert sich dieser auf -12,02%, was den Markt pessimistisch stimmt. Im Gegensatz dazu sind Bankanalysten optimistisch und geben ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 71,40 EUR aus – ein Potenzial von +36,57%.

Aktuell empfehlen acht Analysten einen Kauf der Aktien und elf sehen sie als starken Kauf an. Acht Experten vergeben das Rating “halten”. Das Guru-Rating beträgt nunmehr vier Punkte.

