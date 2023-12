PulteGroup, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analysten bewerten die Aktie der Pultegroup auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten stimmten 12 für eine positive Bewertung, 3 blieben neutral und 0 bewerteten die Aktie negativ. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pultegroup. Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 79,08 USD, was einer Erwartung von -23,39 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 103,22 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie daher neutral bewertet.

In Bezug auf den Vergleich des Aktienkurses in der Branche hat Pultegroup in den letzten 12 Monaten eine Performance von 116,59 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche um 2,48 Prozent, was bedeutet, dass Pultegroup im Branchenvergleich eine Outperformance von +114,11 Prozent erzielte. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0,11 Prozent, wobei Pultegroup um 116,48 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat geringer, was bedeutet, dass die Aktie aus dem Fokus der Anleger gerückt ist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Pultegroup-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In fundamentalen Kriterien wird die Aktie anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 7,89 liegt Pultegroup unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 61, was einer relativen "Günstig"-Bewertung entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ein "Gut" im Bereich fundamentaler Kriterien.