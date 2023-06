PulteGroup Aktie: Der nächste große Wurf!

Für die Aktie Pultegroup stehen per 13.06.2023, 06:22 Uhr 72.9 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Pultegroup zählt zum Segment "Wohnungsbau".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Pultegroup-Aktie sind 9 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 58,31 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (72,9 USD) ausgehend um -20,02 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Pultegroup von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Pultegroup weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,96 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Haushalts-Gebrauchsgüter") von 34,2 %. Mit einer Differenz von lediglich 33,24 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Pultegroup mit einer Rendite von 48,06 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 28,28 Prozent. Auch hier liegt Pultegroup mit 19,78 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.