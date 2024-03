PulteGroup Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Bei Pultegroup hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussion über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte.

Was die Dividendenpolitik betrifft, liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Pultegroup derzeit bei 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -2,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 8 Mal eine positive Einschätzung, 1 Mal eine neutrale Einschätzung und kein Mal eine negative Bewertung für Pultegroup abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -19,12 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 93,57 USD an. Daher wird die Entwicklung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 115,69 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 88,84 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 107,37 USD unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Pultegroup-Aktie in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.