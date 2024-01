PulteGroup Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Pultegroup betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,5 Punkte, was bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Pultegroup überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Pultegroup insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pultegroup-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 77,9 USD. Der letzte Schlusskurs von 105,21 USD weicht somit um +35,06 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 92,53 USD, was ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt und mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Somit erhält die Pultegroup-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Pultegroup liegt derzeit bei 0,79 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 15,41 %. Die Differenz von 14,63 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Rahmen von Analystenbewertungen erhielt die Pultegroup-Aktie in den letzten zwölf Monaten 12 Bewertungen mit "Gut", 3 mit "Neutral" und 0 mit "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel von 79,08 USD ergibt ein Abwärtspotential von -24,84 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit erhält Pultegroup insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.