PulteGroup Aktie: Immer langsam!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Pultegroup in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die Fundamentalanalyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pultegroup derzeit bei 8 liegt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 40. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie also unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Sentiment- und Buzz-Faktor zeigt, dass sich die Stimmung rund um Pultegroup in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben 8 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Analystenbewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 93,57 USD, was einen Rückgang um -9,7 Prozent vom letzten Schlusskurs (103,62 USD) bedeuten würde. Aus Sicht der Analysten erhält die Pultegroup-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.