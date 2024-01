Pulse Seismic Aktie: Das ist ein Hammer

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Pulse Seismic eine Rendite von 36,47 Prozent, was 35,34 Prozent über dem Durchschnitt (1,13 Prozent) der Aktien aus dem Energie-Sektor liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Pulse Seismic-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 86, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt aktuell 22,83, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass die Aktie von Pulse Seismic insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Pulse Seismic-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.