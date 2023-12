Pulse Seismic Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Pulse Seismic-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 86, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass Pulse Seismic weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Pulse Seismic.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Pulse Seismic-Aktie ein Durchschnitt von 1,86 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,86 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1,91 CAD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,62 Prozent) auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält Pulse Seismic in der einfachen Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pulse Seismic bei 22 liegt. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", die im Durchschnitt ein KGV von 67 haben, ist Pulse Seismic aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Pulse Seismic mit einer Dividendenrendite von 2,88 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Energie Ausrüstung und Dienstleistungen (74,95 %) niedriger. Die Differenz von 72,07 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".