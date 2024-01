Pulse Oil Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Pulse Oil in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Pulse Oil eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 97,31 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Performance der Pulse Oil-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -46,67 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 1,26 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -47,93 Prozent im Branchenvergleich für Pulse Oil. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -20 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Pulse Oil führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.