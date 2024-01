Pulse Oil Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die technische Analyse von Pulse Oil zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,035 CAD sich um -30 Prozent vom GD200 (0,05 CAD) entfernt hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,04 CAD, was zu einem Abstand von -12,5 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Pulse Oil als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pulse Oil eine Rendite von 0 % aus, was 74,95 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 23,26, was 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) von 68 liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Pulse Oil auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen über die Aktie von Pulse Oil veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pulse Oil beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung für Pulse Oil.