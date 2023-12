Pulse Oil Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Pulse Oil-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,03 CAD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 CAD liegt mit einem Schlusskurs von 0,03 CAD (-25 Prozent Abweichung) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich hingegen ein anderes Bild. Mit einem KGV von 23,26 liegt Pulse Oil unter dem Branchendurchschnitt von 67,59. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung der Anleger bei Pulse Oil ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung von Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pulse Oil liegt bei 75, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit einem Wert von 80 im überkauften Bereich und erhält daher ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Pulse Oil-Aktie, wobei die technische Analyse und der Relative Strength Index negative Signale liefern, während die fundamentale Bewertung und die Anleger-Stimmung neutral bis positiv ausfallen.