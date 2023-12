Pulse Biosciences-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) der Pulse Biosciences zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 27,81, was als "Gut" bewertet wird. Dieser Indikator betrachtet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls als überverkauft und daher als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Pulse Biosciences im vergangenen Jahr eine Rendite von 400,4 Prozent erzielt, was 386,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -1,74 Prozent, wobei Pulse Biosciences aktuell 402,14 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pulse Biosciences mit 0 Prozent 88,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Pulse Biosciences-Aktie von 12,66 USD mit +107,2 Prozent Entfernung vom GD200 (6,11 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 6,97 USD auf, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird, da der Abstand +81,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Pulse Biosciences-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.