Pulmonx Corp Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Pulmonx-Aktie wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet, wobei 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben wurden. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Pulmonx.

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 15,5 USD, während der derzeitige Schlusskurs bei 13,07 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 18,59 Prozent hin, was mit der Einstufung "Gut" verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Pulmonx-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs mit 13,07 USD +14,75 Prozent entfernt vom GD200 (11,39 USD) liegt, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,55 USD, was einem Abstand von +23,89 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Pulmonx-Aktie zeigt eine Ausprägung von 19,69, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pulmonx zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Pulmonx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".