Pulmonx Corp Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Analysten schätzen die Aktie von Pulmonx auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Pulmonx. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 15,5 USD, was einer Erwartung von 6,31 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 14,58 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Pulmonx eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Pulmonx daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb Pulmonx hier die Bewertung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine Veränderung zum Positiven, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Pulmonx als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 45,95, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 33,46 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein Ranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.