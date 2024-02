Pulmonx Corp Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei zeigt der RSI an, dass Pulmonx weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Analysten haben die Aktie der Pulmonx in den vergangenen zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was insgesamt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 15,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,62 Prozent darstellt und somit die Einstufung "Gut" erhält.

Die Anleger-Stimmung zu Pulmonx wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine positive Einstufung als "Gut", da der Kurs der Aktie um +22,07 Prozent über dem GD200 verläuft und auch der GD50 eine Abweichung von +10,71 Prozent aufweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".