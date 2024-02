Pulmonx Corp Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Pulmonx-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei das Rating aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen besteht. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten signalisiert ein Aufwärtspotential von 8,24 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen zu Pulmonx diskutiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Pulmonx bei 11,73 USD, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand vom Aktienkurs zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei +9,56 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität bleibt jedoch neutral.

Insgesamt erhält die Pulmonx-Aktie positive Bewertungen von Analysten, Anlegern und basierend auf der technischen Analyse sowie dem Sentiment und Buzz.