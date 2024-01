Pulmatrix Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Einschätzung der Aktie von Pulmatrix basierend auf Soft-Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur schwache Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Pulmatrix daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Pulmatrix liegt bei 95,61, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Analysten bewerten die Pulmatrix-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 410,73 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Pulmatrix also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Pulmatrix-Aktie mit -18,08 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen gibt ein "Neutral"-Signal. Somit wird der Kurs der Pulmatrix-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.