Pulmatrix Aktie: Quo vadis?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) wird analysiert, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Pulmatrix-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 46, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,58 ein neutrales Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität der Pulmatrix-Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine eher neutrale Einstellung, jedoch mit überwiegend negativen Diskussionen in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate ergeben ein "Gut"-Rating für die Pulmatrix-Aktie, basierend auf einer einzigen positiven Bewertung und keinen neutralen oder negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel von 10 USD zeigt ein erhebliches Aufwärtspotenzial von 437,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Pulmatrix-Aktie, mit neutralen bis negativen Einschätzungen in Bezug auf den RSI, das Sentiment und die Anlegerstimmung, jedoch einer positiven Empfehlung basierend auf den Analysteneinschätzungen.