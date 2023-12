Small and medium Sized Enterprises Holdings Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Yanzhou Coal Mining":

Die Souken Ace-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 36,03 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33 JPY, was einem Unterschied von -8,41 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Bei der Analyse der 50-Tage-Durchschnittskurse ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Souken Ace liegt bei 77,78, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,45, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von Souken Ace für diese weichen Faktoren ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtwert von "Neutral" für Souken Ace.