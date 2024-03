Puequ Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Puequ Aktie bei 1330,82 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 2272 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +70,72 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1920,92 JPY, was einem Abstand von +18,28 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anlegerstimmung und das Sentiment rund um die Puequ Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 31, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 36,08 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Puequ Aktie.