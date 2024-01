Puequ Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Puequ Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in Bezug auf die Diskussionen rund um Puequ in den vergangenen Tagen zeigt sich weder eine starke positive noch negative Tendenz, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Puequ-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ergibt für die Puequ-Aktie einen Wert von 33,71 für den RSI7 und 38,34 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Puequ-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1187,39 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1305 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,9 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1172,9 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,26 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Stimmung rund um Puequ in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.