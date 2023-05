Pudu Robotics läutet mit seinem intelligenten gewerblichen Reinigungsroboter PUDU CC1 eine neue Ära der digitalen Reinigung ein

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Pudu Robotics (https://www.pudurobotics.com/), der weltweit führende Anbieter von gewerblichen Servicerobotern, erforscht mit der Einführung seines intelligenten gewerblichen Reinigungsroboters den Bereich der digitalen Reinigung. Unter dem Motto "Clean and Clever, Four-in-1" ist der PUDU CC1 (https://www.pudurobotics.com/products/puduCC1) für verschiedene gewerbliche Innenbereiche wie Bürogebäude, Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Schulen, Krankenhäuser und Pflegeheime konzipiert.Der PUDU CC1 verfügt über eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen, die ihn zu einer Komplettlösung in Sachen Reinigung machen. Er kombiniert die Funktionen Kehren, Schrubben, Saugen und Staubwischen, um allen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden, und ist sowohl für harte als auch für weiche Böden geeignet. Mit einer Reihe von Automatisierungsfunktionen, wie z. B. automatischer Wasserzugabe und -entleerung, automatischer Wiederbefüllung und Wiederaufnahme der Reinigung am Haltepunkt, macht dieser Roboter manuelle Eingriffe überflüssig und spart so wertvolle Zeit und Arbeit.Ausgestattet mit einem PUDU-SLAM-Positionierungssystem unterstützt der PUDU CC1 sowohl Visual-SLAM- als auch Laser-SLAM-Positionierungs- und -Navigationslösungen, sodass er Aufgaben in komplexen Szenarien effizient erfüllen kann. Multi-Fusionssensoren ermöglichen es dem Roboter, in jedem beliebigen Winkel anzuhalten und wegzufahren, wenn er auf Hindernisse trifft.Mit seinem voreingestellten Programm kann der PUDU CC1 automatisch arbeiten, wodurch die Reinigungsverfahren rationalisiert und der Arbeitsablauf verbessert werden. Das führt zu einer beständigen Reinigungseffizienz, die überragende Reinigungsstandards liefert. Der Roboter kann den ganzen Tag über ununterbrochen arbeiten und bis zu 12.000 Quadratmeter an einem einzigen Tag reinigen, und das bei gleichbleibend hoher Reinigungsqualität durch Hochfrequenzreinigung und automatisierte, standardisierte Reinigungsprozesse.Durch die Übernahme von sich wiederholenden und redundanten Aufgaben in der Reinigung trägt der PUDU CC1 dazu bei, die Herausforderungen für die Arbeitskräfte zu verringern. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der einfachen Bedienung lässt er sich leicht einrichten und mit minimalem Schulungsaufwand verwenden. Das modulare Komponentendesign des Roboters ermöglicht ein schnelles und effizientes Be- und Entladen von Zubehörteilen wie Seitenbürsten, Walzenbürsten, Abziehern und Kehrwischern in nur einer Minute. Durch die Automatisierung von Reinigungsaufgaben können sich die Mitarbeiter auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren, was wiederum die Produktivität erhöht.Der Roboter ist außerdem mit einer APP ausgestattet, mit der die Benutzer den Arbeitsstatus des Roboters in Echtzeit verfolgen können. Indem Benachrichtigungen über die Reinigungsleistung, einschließlich der Reinigungszeit und -fläche, gesendet werden, können die Benutzer die Effektivität ihrer Reinigungsroboter überwachen und erhalten detaillierte Berichte für eine messbare Reinigung.So trägt der PUDU CC1 dazu bei, die Kosten für Einstellung, Schulung und Management zu senken. Das innovative Design und die Funktionalität des Roboters haben ihm auch den renommierten Red Dot Product Design Award 2023 eingebracht. Dieser hochmoderne Reinigungsroboter zeigt das Engagement von PUDU Robotics, fortschrittliche, effiziente und benutzerfreundliche Reinigungslösungen für gewerbliche Umgebungen anzubieten.Für mehr Informationen über Pudu Robotics besuchen Sie bitte: https://www.pudurobotics.com und treten Sie mit uns auf Facebook (https://www.facebook.com/PuduRobotics.cn/), YouTube (https://www.youtube.com/c/PuduRobotics), Twitter (https://twitter.com/PuduRobotics), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/pudurobotics/) und Instagram (https://www.instagram.com/pudurobotics_official/)in Verbindung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082149/PUDU_CC1_won_Red_Dot_Product_Design_Award_2023.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pudu-robotics-lautet-mit-seinem-intelligenten-gewerblichen-reinigungsroboter-pudu-cc1-eine-neue-ara-der-digitalen-reinigung-ein-301832905.htmlPressekontakt:Jessie Zhang,Telefon: +86-17611173608Original-Content von: Pudu Robotics, übermittelt durch news aktuell