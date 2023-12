Pucara Gold Ltd Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Aktie der Pucara Gold neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pucara Gold-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 50 und ein RSI25-Wert von 40. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Pucara Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,035 CAD weicht um -12,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,03 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt (+16,67 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung bei. Dabei zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Pucara Gold, was zu einer Bewertung mit "Neutral" führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

