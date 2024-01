Publity Aktie: Der weitere Knall!

Die Publity-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 16,15 EUR gehandelt, was einer Abweichung von -1,28 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von -16,58 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Publity von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Publity-Aktie zeigt einen Wert von 76 für die letzten 7 Tage, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Publity-Aktie wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Publity-Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht.

