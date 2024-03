Publity Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein beliebter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Publity-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 86, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 93,26 deutet auf eine Überkauftheit hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

Die längerfristige Betrachtung der Internetkommunikation zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität war stark erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gab es auch eine negative Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Publity-Aktie daher auch in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigen Abweichungen nach unten, was auf eine ungünstige charttechnische Situation hinweist.

Insgesamt erhält die Publity-Aktie daher in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine herausfordernde Situation für Investoren hinweist.