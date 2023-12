Publity Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die Stimmung und der Buzz in Bezug auf Aktien sind wichtige Maßstäbe, die neben den Analysen von Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Publity wurde in Bezug auf diese beiden Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich nach Meinung der Analysten eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Publity erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Publity bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 19,88 EUR für den Schlusskurs der Publity-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,45 EUR, was einem Unterschied von -22,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,25 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Publity-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Publity-Aktie hat einen Wert von 84, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,62, was bedeutet, dass Publity hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Publity.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Publity. Die Diskussion drehte sich an 12 Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Publity daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Publity von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Publity-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Publity jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Publity-Analyse.

Publity: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...