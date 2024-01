Publity Aktie: Pleite oder Chance?

Die technische Analyse von Publity-Aktien ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Tage bei 19,68 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,8 EUR liegt, was eine Abweichung von -14,63 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite zeigt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt einen Wert von 16,64 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Publity somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung für Publity ist insgesamt positiv, was sich in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Publity-Aktien zeigt gemischte Ergebnisse. Der RSI7 deutet darauf hin, dass Publity überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Publity somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Publity-Analyse vom 03.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Publity jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Publity-Analyse.

Publity: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...