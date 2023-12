Publity Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Publity auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Publity derzeit bei 19,77 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,45 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -21,85 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -7,6 Prozent auf eine negative Bewertung hin, wodurch die Gesamtnote auf "Schlecht" festgelegt wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Publity als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 77,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 53,05 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Publity in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie von Publity als "Schlecht" auf dieser Stufe.

