Publisher und Partner von Adsterra können jetzt Auszahlungen in lokaler Währung über Hyperwallet (von PayPal) vornehmen

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Die neueste Auszahlungsoption, die von PayPals Hyperwallet unterstützt wird, sorgt für ein reichhaltigeres Kundenerlebnis und ermöglicht die Währungsumrechnung für Publisher und Partner von Adsterra in über 40 Ländern.LIMASSOL, Zypern, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Das Werbenetzwerk Adsterra hat heute bekanntgegeben, dass seine Publisher und Partner aus 42 Ländern Auszahlungen über lokale Banken vornehmen können. Die Einführung wird von Hyperwallet unterstützt, das eine vollständig automatisierte Integration mit der Adsterra-Plattform gewährleistet, sodass Benutzer die bevorzugte Zahlungsmethode entweder selbst einrichten oder diese von Adsterra-Managern anfordern können.„Dies war ein seit langem erwartetes Plattform-Upgrade für unsere zahlreichen Publisher und Affiliate-Vermarkter, die ihre Konten im Adsterra CPA-Netzwerk führen", so Gala Grigoreva, CMO bei Adsterra. „Durch die Bereitstellung reibungsloser Auszahlungsüberweisungen über lokale Bankstrukturen zielen wir darauf ab, die Benutzerfreundlichkeit der Plattform zu verbessern. Hyperwallet stellt die am einfachsten anzuwendende automatisierte Einrichtung für unsere Partner bereit."Publisher und Partner von Adsterra, die sich nach dem 21. April 2022 registriert haben, können ihre neueste Auszahlungsoption in der Standardliste von Zahlungsoptionen anzeigen. Partner, die sich vor dem 21. April 2022 registriert haben – sowohl Publisher als auch Affiliates – müssen über den Live-Chat (der rund um die Uhr verfügbar ist) eine lokale Banküberweisung per Hyperwallet anfordern.Informationen zu AdsterraAdsterra entwickelt seit 2013 ein technologieorientiertes, marktführendes Werbenetzwerk, um weltweit Werbetreibende und Publisher zusammenzubringen. Seine KI-gestützten Lösungen dienen der reibungslosen Abstimmung von Anzeigen mit Datenverkehrsquellen. Adsterra arbeitet jetzt mit über 20.000 Publishern und mehr als 12.000 Werbetreibenden zusammen, die Kampagnen der Arten Popunder, Display, VAST Video und In-Page Push durchführen.Adsterra CPA Network ist eine professionelle Plattform, die erstklassige Angebote von renommierten Werbetreibenden sammelt und Affiliate-Vermarktern risikofreie, schnelle Auszahlungen für Umrechnungen bietet. Die einzigartige Kombination aus dem Angebot von Auswahlmöglichkeiten, einer langfristige Partnerschaft mit zahlungskräftigen Werbetreibenden und erstklassigem Support sorgen für ein reichhaltigeres Kundenerlebnis und höhere Rentabilität für die Netzwerkpartner.adsterra.comInformationen zu HyperwalletHyperwallet (ein Mitglied der PayPal-Unternehmensgruppe) ist ein FinTech-Unternehmen, das eine universelle Auszahlungsplattform entwickelt, die Auszahlungsoptionen in mehreren Währungen bereitstellt, einschließlich der globalen Auszahlungsmöglichkeiten von PayPal.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1924097/Adsterra_local_payments.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1924099/Adsterra_and_Hyperwallet.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1924098/Adsterra_local_currencies.jpgPressekontakt:Gala Grigoreva,@galagrigoreva: https://twitter.com/gala_grigoreva,marketing@adsterra.com