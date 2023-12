Publicrvice Company ofew Mexico PFD 4.58%-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Public Service Of New Mexico-Aktie wird momentan aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 81,72 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 85 USD liegt, was einer Abweichung von +4,01 Prozent entspricht. Bei der Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Durchschnitt bei 77,3 USD liegt, was einer Abweichung von +9,96 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Public Service Of New Mexico waren. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung auf dieser Basis.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Public Service Of New Mexico-Aktie also eine Mischung aus "Neutral"- und "Gut"-Bewertungen, abhängig von den verschiedenen Analysemethoden.