Publicrvice Company ofew Mexico PFD 4.58% Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Public Service Of New Mexico-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 85 USD liegt mit einer Entfernung von +4,01 Prozent vom GD200 (81,72 USD) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 77,07 USD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +10,29 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Public Service Of New Mexico diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität bei Public Service Of New Mexico wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher ergibt sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Public Service Of New Mexico-Aktie zeigt eine Ausprägung von 50, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 für 25 Tage hingegen beläuft sich auf 0, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Aktie.