Publicrvice Company ofew Mexico PFD 4.58% Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Einschätzung einer Aktie kann maßgeblich von der Kommunikation im Internet beeinflusst werden. Dabei spielen sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung eine wichtige Rolle. Bei Public Service Of New Mexico zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt einen Wert von 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage zeigt sich ein Wert von 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine gute Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Public Service Of New Mexico in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Public Service Of New Mexico mit 85 USD derzeit +9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristig guten Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,01 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als gut eingestuft wird.