Publicrvice Company ofew Mexico PFD 4.58% Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Public Service Of New Mexico-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis eine überverkaufte Situation, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Public Service Of New Mexico derzeit +6,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider, wobei in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Public Service Of New Mexico-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.