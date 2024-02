Publicrvice Company ofew Mexico PFD 4.58% Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über die Public Service Of New Mexico-Aktie hat sich ebenfalls nicht wesentlich geändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Public Service Of New Mexico-Aktie von 74,5 USD derzeit um -10,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -8,09 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen über die Aktie von Public Service Of New Mexico veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Public Service Of New Mexico-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 95,23, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert von 95,65 bedingt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.