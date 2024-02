Public Storage Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

In den letzten zwei Wochen wurde Public Storage von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Auch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Public Storage-Aktie beträgt aktuell 49, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Public Storage weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,75). Somit erhält die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für Public Storage vergeben. Auch die durchschnittliche Empfehlung für Public Storage aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 1 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -2,58 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 274,25 USD, was ebenfalls als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Public Storage.