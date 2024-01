Public Storage Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Public Storage":

Die Public Storage-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 279,67 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 305 USD erzielt, was einer Steigerung um 9,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 264,81 USD wurde übertroffen, mit einem Unterschied von +15,18 Prozent, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Public Storage-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,97 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI25 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Somit erhält das Public Storage-Wertpapier insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine neutral Einstufung für Public Storage. Die Diskussionsintensität wird als mittel eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Public Storage eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Public Storage daher eine "Neutral"-Einschätzung insgesamt.

Insgesamt wird die Public Storage-Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet, während die Anlegerstimmung neutral ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens auswirken wird.