Public Service Enterprise Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Public Service Enterprise-Aktie beträgt der RSI 31,52, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 34,26, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Public Service Enterprise-Aktie liegt bei 61,08 USD, was eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 60,14 USD, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Public Service Enterprise somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Public Service Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,02 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -1,8 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,81 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Performance von Public Service Enterprise 4,81 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten geben eine langfristige Einschätzung von "Gut" für die Public Service Enterprise-Aktie. Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 3 positiv und 3 neutral aus. Das Kursziel der Analysten wird bei 63,3 USD angesiedelt, was einer möglichen Performance von -1,49 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral". Die gesamte Analysteneinschätzung erhält von uns als Redaktion das Rating "Gut".