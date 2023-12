Public Service Enterprise Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die Public Service Enterprise auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden, waren vor allem positiv. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird die Stimmung gegenüber der Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat die Public Service Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,62 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Performance mit 9,39 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 4 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Public Service Enterprise abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die durchschnittliche Kursprognose für die Aktie liegt bei 64,08 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über das Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie hier mit "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.