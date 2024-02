Public Policy Holding Company Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Public Policy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,4 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 1,28 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein aktueller Wert von 1,29 EUR, was einer Abweichung von -0,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Public Policy.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Bei einem RSI von 50 wird die Public Policy-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,56 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Nach Analyse der Kommentare und Beiträge auf sozialen Plattformen ergibt sich eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Public Policy in den letzten zwei Tagen. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der letzten Monate zeigt keine bedeutende Tendenz oder Veränderung, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung für die Public Policy-Aktie vorliegt. Insgesamt erhält das Unternehmen also in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.