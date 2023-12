Public Policy Holding Company Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Public Policy Aktie ist derzeit -1,54 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht" Bewertung, da die Distanz zum GD200 -11,72 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird derzeit eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch das Sentiment und Buzz Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Public Policy Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".