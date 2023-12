Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das russische Energieunternehmen Rushydro Pjsc wird derzeit anhand verschiedener Kriterien analysiert. Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -15,67 Prozent aufweist, und auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit -12,54 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie wurde in den letzten Wochen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt zeigt die umfassende Analyse, dass Rushydro Pjsc derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet eher schlecht abschneidet und dementsprechend keine klare Kaufempfehlung darstellt.