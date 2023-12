Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Rushydro Pjsc-Aktie zeigt eine starke Dividendenrendite von 6,29 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies wird von der Redaktion positiv bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,84 RUB liegt. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 0,7383 RUB bedeutet dies eine Abweichung von -12,11 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs mit 0,8 RUB unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde die Rushydro Pjsc-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was insgesamt zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,49 Prozent, was eine klare Outperformance im Vergleich zur "Stromversorger"-Branche und dem "Versorgungsunternehmen"-Sektor darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine positive Bewertung.

Sollten Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro-Analyse.

Public Joint-stock Company Federal Hydro-generating Company - Rushydro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...