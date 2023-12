Public Joint Stock Oil Company Bashneft-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Zurich Insurance Group":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisbewertung. Bei Bashneft Pjsc liegt das KGV mit 11,32 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Anleger-Sentiment, das auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz umfasst. Hierbei wird deutlich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten normal war, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Bashneft Pjsc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 1813,37 RUB lag. Der letzte Schlusskurs von 2185 RUB weicht um +20,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage.

Insgesamt zeigt das Anleger-Sentiment, dass in den letzten zwei Wochen neutral über Bashneft Pjsc diskutiert wurde, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" eingestuft.

Die verschiedenen Bewertungskriterien führen somit zu einer Gesamtbewertung der Aktie von Bashneft Pjsc als "Neutral".

