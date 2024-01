Public Joint Stock Oil Company Bashneft Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Bashneft Pjsc. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 52,81 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Bashneft Pjsc momentan weder überkauft noch überverkauft ist und wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 58,11, dass Bashneft Pjsc weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit auch hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie von Bashneft Pjsc daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Bashneft Pjsc in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Bashneft Pjsc bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Bashneft Pjsc von 2276 RUB eine Entfernung von +20,8 Prozent vom GD200 (1884,03 RUB), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2202,62 RUB auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet, da der Abstand +3,33 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Bashneft Pjsc-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Bashneft Pjsc beträgt das aktuelle KGV 11. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Bashneft Pjsc daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.