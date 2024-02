Public Joint Stock Oil Company Bashneft Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Bashneft Pjsc-Aktie wurde in einer aktuellen technischen Analyse näher unter die Lupe genommen. Dabei wurden verschiedene Kriterien wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und des letzten 50 Handelstage (GD50) sowie der Relative Strength Index (RSI) und die Dividendenrendite betrachtet.

Bezüglich des GD200 liegt der aktuelle Kurs mit 2840,5 RUB um +37,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Diese Abweichung führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der GD50 zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs um +20,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 2363,66 RUB liegt. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Der RSI, der die Verhältnisse von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses betrachtet, zeigt aktuell einen Wert von 17,1, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der RSI25 signalisiert mit einem Wert von 16 eine Überverkauftheit der Aktie. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit einem "Gut"-Rating eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Bashneft Pjsc-Aktie derzeit eine Rendite von 0 % auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für die Aktie in den vergangenen Wochen eingetrübt, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysekriterien gemischte Signale, wobei die Aktie sowohl positive als auch negative Bewertungen erhält. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.