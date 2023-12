Public Joint Stock Oil Company Bashneft Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Dividendenrendite von Bashneft Pjsc beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 6,75 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten hinsichtlich der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Bashneft Pjsc in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhalten die Anleger von uns ein "Neutral"-Rating für die Stimmung gegenüber Bashneft Pjsc.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bashneft Pjsc-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt positive Bewertungen erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt (+24,23 Prozent Abweichung) als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (+5,38 Prozent Abweichung), was zu einem insgesamt "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Bashneft Pjsc in den letzten Monaten eher schwach und negativ waren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält Bashneft Pjsc demnach auf Basis der Dividendenrendite, der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Sentiments ein eher negatives Gesamturteil von "Schlecht".