Public Joint Stock Oil Company Bashneft Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Bashneft Pjsc liegt bei 48,85, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,68, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Bashneft Pjsc mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,32 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung der Stimmung rund um die Aktie basierend auf sozialen Plattformen und Kommentaren zeigt, dass diese neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Bashneft Pjsc diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bashneft Pjsc mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 0% im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

