Public Joint Stock Company Polyus Aktie: Wirklich lohnenswert?

Bei Polyus Pjsc liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 4. Dies bedeutet eine positive Differenz von +4,4 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Polyus Pjsc von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Polyus Pjsc liegt derzeit bei 44,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,45 und zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Polyus Pjsc daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Polyus Pjsc in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Polyus Pjsc auch dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist Polyus Pjsc mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,39 einen ähnlichen Wert wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält Polyus Pjsc aufgrund der Dividendenpolitik eine positive Bewertung, während der RSI, das Sentiment und die fundamentalen Kriterien zu einer neutralen Gesamtbewertung führen.